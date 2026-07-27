COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Profitable COLTENE-Anlage?
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27.07.2026 10:04:12
SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel hätte eine Investition in COLTENE von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades COLTENE-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des COLTENE-Papiers betrug an diesem Tag 118,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,432 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 49,95 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 421,16 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 57,88 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von COLTENE belief sich zuletzt auf 298,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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