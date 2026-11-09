COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|COLTENE-Anlage im Blick
|
09.11.2026 10:03:46
SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COLTENE-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das COLTENE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der COLTENE-Aktie betrug an diesem Tag 64,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,504 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 764,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,57 Prozent.
COLTENE wurde am Markt mit 295,13 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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