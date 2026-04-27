COLTENE Aktie

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WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

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Rentables COLTENE-Investment? 27.04.2026 10:03:32

SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COLTENE von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der COLTENE-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 73,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,359 COLTENE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 48,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,10 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,90 Prozent abgenommen.

Am Markt war COLTENE jüngst 291,02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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