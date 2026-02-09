COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|COLTENE-Anlage im Blick
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COLTENE von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem COLTENE-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 101,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 9,881 COLTENE-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 542,49 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 06.02.2026 auf 54,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,75 Prozent verringert.
Der Börsenwert von COLTENE belief sich zuletzt auf 328,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
