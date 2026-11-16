SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen COLTENE-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem COLTENE-Papier statt. Der Schlusskurs des COLTENE-Papiers betrug an diesem Tag 103,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das COLTENE-Papier investiert hätte, hätte er nun 96,525 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 4 628,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 47,95 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,72 Prozent abgenommen.

COLTENE wurde am Markt mit 286,80 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at