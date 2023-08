SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in COLTENE bedeutet

Investoren, die vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das COLTENE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren COLTENE-Anteile 89,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,124 COLTENE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 78,09 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 11.08.2023 auf 69,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 21,91 Prozent vermindert.

Alle COLTENE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 415,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at