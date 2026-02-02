SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das COLTENE-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren COLTENE-Anteile an diesem Tag 75,10 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,332 COLTENE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der COLTENE-Aktie auf 55,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,37 CHF wert. Mit einer Performance von -26,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von COLTENE belief sich jüngst auf 329,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at