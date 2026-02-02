COLTENE Aktie

WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

COLTENE-Investition im Blick 02.02.2026 10:04:30

SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren COLTENE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das COLTENE-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren COLTENE-Anteile an diesem Tag 75,10 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,332 COLTENE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der COLTENE-Aktie auf 55,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,37 CHF wert. Mit einer Performance von -26,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von COLTENE belief sich jüngst auf 329,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

COLTENE AG 59,20

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

