COLTENE Aktie

COLTENE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 06.04.2026 10:03:47

SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in COLTENE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem COLTENE-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das COLTENE-Papier an diesem Tag 123,60 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,809 COLTENE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 38,67 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 02.04.2026 auf 47,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,33 Prozent verringert.

Insgesamt war COLTENE zuletzt 285,41 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu COLTENE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu COLTENE AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

COLTENE AG 52,50 0,96% COLTENE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen