SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in COLTENE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem COLTENE-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das COLTENE-Papier an diesem Tag 123,60 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,809 COLTENE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 38,67 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 02.04.2026 auf 47,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,33 Prozent verringert.

Insgesamt war COLTENE zuletzt 285,41 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at