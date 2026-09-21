COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|COLTENE-Investition im Blick
|
21.09.2026 10:03:43
SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 5 Jahren eingebracht
Die COLTENE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die COLTENE-Aktie bei 119,60 CHF. Bei einem COLTENE-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,836 COLTENE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des COLTENE-Papiers auf 47,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39,55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 60,45 Prozent verkleinert.
COLTENE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 282,51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COLTENE AG
Analysen zu COLTENE AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|COLTENE AG
|49,85
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.