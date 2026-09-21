SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen COLTENE-Investment gewesen.

Die COLTENE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die COLTENE-Aktie bei 119,60 CHF. Bei einem COLTENE-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,836 COLTENE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des COLTENE-Papiers auf 47,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39,55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 60,45 Prozent verkleinert.

COLTENE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 282,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at