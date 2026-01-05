COLTENE Aktie

COLTENE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 05.01.2026 10:03:53

SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem COLTENE-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die COLTENE-Anteile bei 79,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 125,471 COLTENE-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 737,77 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 30.12.2025 auf 53,70 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 32,62 Prozent gleich.

Am Markt war COLTENE jüngst 321,12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu COLTENE AGmehr Nachrichten

Analysen zu COLTENE AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

COLTENE AG 59,00 0,34% COLTENE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen