SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem COLTENE-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die COLTENE-Anteile bei 79,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, befänden sich nun 125,471 COLTENE-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 737,77 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 30.12.2025 auf 53,70 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 32,62 Prozent gleich.

Am Markt war COLTENE jüngst 321,12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at