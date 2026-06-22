COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Langfristige Investition
|
22.06.2026 10:04:20
SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden COLTENE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71,30 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 140,252 COLTENE-Aktien im Depot. Die gehaltenen COLTENE-Papiere wären am 19.06.2026 7 124,82 CHF wert, da der Schlussstand 50,80 CHF betrug. Mit einer Performance von -28,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für COLTENE eine Börsenbewertung in Höhe von 303,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COLTENE AG
|
10:04
|SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.06.26
|SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.06.26
|SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.06.26
|SPI-Papier COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein COLTENE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.05.26