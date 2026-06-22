COLTENE Aktie

COLTENE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

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Langfristige Investition 22.06.2026 10:04:20

SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren COLTENE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden COLTENE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71,30 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 140,252 COLTENE-Aktien im Depot. Die gehaltenen COLTENE-Papiere wären am 19.06.2026 7 124,82 CHF wert, da der Schlussstand 50,80 CHF betrug. Mit einer Performance von -28,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für COLTENE eine Börsenbewertung in Höhe von 303,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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