COLTENE Aktie

COLTENE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

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COLTENE-Investition im Blick 13.07.2026 10:04:05

SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COLTENE von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in COLTENE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die COLTENE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 68,70 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die COLTENE-Aktie investierten, hätten nun 145,560 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 10.07.2026 7 212,52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,55 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 27,87 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte COLTENE einen Börsenwert von 296,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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