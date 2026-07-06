COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|COLTENE-Anlage
|
06.07.2026 10:03:54
SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde die COLTENE-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die COLTENE-Anteile bei 65,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,221 COLTENE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 52,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 797,56 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,24 Prozent verringert.
COLTENE war somit zuletzt am Markt 312,91 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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