COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|Lukrative COLTENE-Anlage?
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20.04.2026 10:03:41
SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in COLTENE von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der COLTENE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die COLTENE-Aktie bei 59,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die COLTENE-Aktie investiert hat, hat nun 167,504 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 894,47 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 17.04.2026 auf 53,10 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 894,47 CHF, was einer negativen Performance von 11,06 Prozent entspricht.
Der Marktwert von COLTENE betrug jüngst 317,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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