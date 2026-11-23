Investoren, die vor Jahren in Comet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.11.2023 wurden Comet-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Comet-Aktie betrug an diesem Tag 233,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Comet-Aktie investiert, befänden sich nun 4,288 Comet-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 192,97 CHF, da sich der Wert einer Comet-Aktie am 20.11.2026 auf 278,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,30 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Comet einen Börsenwert von 2,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at