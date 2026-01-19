Comet Aktie

Comet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Comet-Einstieg? 19.01.2026 10:04:02

SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Comet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Comet-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Comet-Aktie betrug an diesem Tag 215,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,404 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (270,20 CHF), wäre das Investment nun 12 538,28 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,38 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Comet eine Börsenbewertung in Höhe von 2,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Comet Holding AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Comet Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Comet Holding AG 281,00 -3,10% Comet Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen