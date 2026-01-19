Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Lohnender Comet-Einstieg?
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren eingebracht
Comet-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Comet-Aktie betrug an diesem Tag 215,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,404 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.01.2026 gerechnet (270,20 CHF), wäre das Investment nun 12 538,28 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,38 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Comet eine Börsenbewertung in Höhe von 2,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Comet Holding AG
|281,00
|-3,10%
