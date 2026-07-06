Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Comet-Anlage im Blick
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06.07.2026 10:03:54
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Comet-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 216,80 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 46,125 Comet-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.07.2026 auf 392,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 081,18 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80,81 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Comet belief sich jüngst auf 3,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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