Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Profitables Comet-Investment?
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Comet-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 194,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Comet-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,515 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,70 CHF, da sich der Wert eines Comet-Papiers am 23.12.2025 auf 220,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,70 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Comet belief sich zuletzt auf 1,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comet Holding AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse Zürich: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comet-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Comet Holding AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Comet Holding AG
|236,00
|1,94%