WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

Profitables Comet-Investment? 29.12.2025 10:03:51

SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Comet eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Comet-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 194,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Comet-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,515 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,70 CHF, da sich der Wert eines Comet-Papiers am 23.12.2025 auf 220,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,70 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Comet belief sich zuletzt auf 1,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Comet Holding AG

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
