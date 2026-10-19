Comet Aktie

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WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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Frühe Investition 19.10.2026 10:04:18

SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Comet-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Comet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Comet-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 190,40 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Comet-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,521 Comet-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 315,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 544,12 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,44 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Comet belief sich zuletzt auf 2,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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