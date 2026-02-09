Comet Aktie

Comet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

Lohnende Comet-Anlage? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Comet-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Comet-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Comet-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 267,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 37,383 Comet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 283,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 609,35 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,09 Prozent vermehrt.

Comet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,20 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Comet Holding AG 309,00 -0,32% Comet Holding AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

