Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Lohnende Comet-Anlage?
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Comet-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Comet-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 267,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 37,383 Comet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 283,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 609,35 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,09 Prozent vermehrt.
Comet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,20 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Comet Holding AG
