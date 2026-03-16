Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Rentable Comet-Anlage?
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16.03.2026 10:04:12
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Comet-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Comet-Anteile bei 220,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Comet-Aktie investierten, hätten nun 4,545 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Comet-Aktie auf 248,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 127,27 CHF wert. Mit einer Performance von +12,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Comet jüngst 1,93 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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