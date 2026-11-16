Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Langfristige Performance
|
16.11.2026 10:03:29
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Comet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 194,30 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,515 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 306,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,90 CHF wert. Damit wäre die Investition 57,90 Prozent mehr wert.
Der Comet-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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