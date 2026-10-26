Comet Aktie

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WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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Lohnendes Comet-Investment? 26.10.2026 10:04:08

SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comet von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Comet gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Comet-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 176,20 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,568 Anteilen. Die gehaltenen Comet-Papiere wären am 23.10.2026 188,54 CHF wert, da der Schlussstand 332,20 CHF betrug. Mit einer Performance von +88,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Comet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,58 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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