Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Rentabler Comet-Einstieg?
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05.10.2026 10:03:43
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 05.10.2021 wurde das Comet-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Comet-Anteile an diesem Tag 339,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Comet-Aktie investiert, befänden sich nun 0,295 Comet-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,80 CHF, da sich der Wert eines Comet-Anteils am 02.10.2026 auf 382,40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,80 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Comet eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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