Comet Aktie

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WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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Langfristige Investition 27.07.2026 10:04:12

SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comet-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Comet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Comet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 269,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Comet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37,120 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Comet-Aktien wären am 24.07.2026 13 207,13 CHF wert, da der Schlussstand 355,80 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 32,07 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Comet eine Börsenbewertung in Höhe von 2,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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