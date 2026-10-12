Comet Aktie

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WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991

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Investmentbeispiel 12.10.2026 10:03:45

SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Comet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Comet-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 88,80 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Comet-Aktie investiert hat, hat nun 11,261 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 988,74 CHF, da sich der Wert eines Comet-Anteils am 09.10.2026 auf 354,20 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 298,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Comet belief sich zuletzt auf 2,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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