SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Comet-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Comet-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 226,80 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Comet-Aktie investierten, hätten nun 44,092 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 345,68 CHF, da sich der Wert eines Comet-Anteils am 10.04.2026 auf 280,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 345,68 CHF, was einer positiven Performance von 23,46 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Comet bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at