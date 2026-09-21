Comet Aktie
WKN DE: A2DNSP / ISIN: CH0360826991
|Comet-Investition
|
21.09.2026 10:03:43
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Comet-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Comet-Anteile bei 201,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,960 Comet-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 662,70 CHF, da sich der Wert eines Comet-Anteils am 18.09.2026 auf 335,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 66,27 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Comet belief sich zuletzt auf 2,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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