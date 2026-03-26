Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Frühe Investition
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26.03.2026 10:03:29
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Compagnie Financiere Tradition-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 112,38 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 88,987 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.03.2026 auf 265,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 581,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 135,81 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Compagnie Financiere Tradition eine Börsenbewertung in Höhe von 2,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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