Compagnie Financiere Tradition Aktie

Compagnie Financiere Tradition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

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Rentable Compagnie Financiere Tradition-Investition? 10.09.2026 10:03:55

SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Compagnie Financiere Tradition gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Compagnie Financiere Tradition-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Compagnie Financiere Tradition-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 116,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 85,837 Compagnie Financiere Tradition-Aktien im Depot. Die gehaltenen Compagnie Financiere Tradition-Anteile wären am 09.09.2026 22 532,19 CHF wert, da der Schlussstand 262,50 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 125,32 Prozent angezogen.

Alle Compagnie Financiere Tradition-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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