Compagnie Financiere Tradition Aktie

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WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

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Compagnie Financiere Tradition-Anlage 25.06.2026 10:04:10

SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Compagnie Financiere Tradition-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Compagnie Financiere Tradition-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 113,79 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,879 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.06.2026 274,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 312,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 174,63 Prozent.

Compagnie Financiere Tradition markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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