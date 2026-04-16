Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Lohnende Compagnie Financiere Tradition-Investition?
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16.04.2026 10:03:28
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr abgeworfen
Die Compagnie Financiere Tradition-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Compagnie Financiere Tradition-Papier an diesem Tag bei 211,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,393 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.04.2026 13 270,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 280,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 32,70 Prozent.
Am Markt war Compagnie Financiere Tradition jüngst 2,16 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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