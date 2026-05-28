Compagnie Financiere Tradition Aktie

Compagnie Financiere Tradition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117

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Profitable Compagnie Financiere Tradition-Investition? 28.05.2026 10:03:14

SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Compagnie Financiere Tradition-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 115,76 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, hätte er nun 86,387 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2026 gerechnet (268,00 CHF), wäre die Investition nun 23 151,78 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 131,52 Prozent vermehrt.

Compagnie Financiere Tradition wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,16 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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