SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Compagnie Financiere Tradition-Investment verdienen können.

Am 30.04.2021 wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Compagnie Financiere Tradition-Papier an diesem Tag 114,23 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investierten, hätten nun 8,754 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 512,37 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Anteils am 29.04.2026 auf 287,00 CHF belief. Mit einer Performance von +151,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Compagnie Financiere Tradition war somit zuletzt am Markt 2,25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at