Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Langfristige Performance
|
21.05.2026 10:03:40
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren verdient
Am 21.05.2023 wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Compagnie Financiere Tradition-Aktie letztlich bei 117,33 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hat, hat nun 8,523 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 493,04 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Anteils am 20.05.2026 auf 292,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 149,30 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Compagnie Financiere Tradition eine Börsenbewertung in Höhe von 2,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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