SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie gebracht.

Compagnie Financiere Tradition-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 220,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,545 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.06.2026 1 302,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 286,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 30,23 Prozent vermehrt.

Compagnie Financiere Tradition war somit zuletzt am Markt 2,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at