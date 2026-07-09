Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Compagnie Financiere Tradition-Performance
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09.07.2026 10:03:25
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Compagnie Financiere Tradition-Papier bei 221,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,249 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Die gehaltenen Compagnie Financiere Tradition-Anteile wären am 08.07.2026 14 185,52 CHF wert, da der Schlussstand 313,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,86 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Compagnie Financiere Tradition betrug jüngst 2,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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