Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 301,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert, befänden sich nun 3,322 Compagnie Financiere Tradition-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 812,29 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Papiers am 25.11.2026 auf 244,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18,77 Prozent.

Compagnie Financiere Tradition wurde am Markt mit 1,86 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at