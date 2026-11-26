Compagnie Financiere Tradition Aktie
WKN: 870121 / ISIN: CH0014345117
|Compagnie Financiere Tradition-Anlage unter der Lupe
|
26.11.2026 10:03:22
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 301,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert, befänden sich nun 3,322 Compagnie Financiere Tradition-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 812,29 CHF, da sich der Wert eines Compagnie Financiere Tradition-Papiers am 25.11.2026 auf 244,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18,77 Prozent.
Compagnie Financiere Tradition wurde am Markt mit 1,86 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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