COSMO Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

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Lohnender COSMO Pharmaceuticals-Einstieg? 23.04.2026 10:03:25

SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit COSMO Pharmaceuticals-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,505 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.04.2026 2 010,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 93,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 101,08 Prozent.

COSMO Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,55 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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