COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|COSMO Pharmaceuticals-Anlage im Blick
|
09.04.2026 10:03:27
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das COSMO Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 83,70 CHF. Bei einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,474 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 681,00 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 08.04.2026 auf 89,40 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,81 Prozent gesteigert.
Alle COSMO Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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