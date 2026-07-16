COSMO Pharmaceuticals Aktie

COSMO Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

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Frühe Anlage 16.07.2026 10:03:23

SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,051 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 1 027,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 64,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,73 Prozent gesteigert.

Alle COSMO Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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