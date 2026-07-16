COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Frühe Anlage
|
16.07.2026 10:03:23
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,051 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 1 027,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 64,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,73 Prozent gesteigert.
Alle COSMO Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
|
16.07.26
|SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.07.26
|SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.07.26
|Handel in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
02.07.26
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.06.26
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.06.26