WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

Profitable COSMO Pharmaceuticals-Anlage? 12.02.2026 10:03:36

SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 88,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,130 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,40 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 11.02.2026 auf 115,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 30,40 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete COSMO Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

