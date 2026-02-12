COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Profitable COSMO Pharmaceuticals-Anlage?
|
12.02.2026 10:03:36
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die COSMO Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 88,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,130 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,40 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 11.02.2026 auf 115,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 30,40 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete COSMO Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 1,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
