SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in COSMO Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit COSMO Pharmaceuticals-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,529 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 798,35 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 07.01.2026 auf 108,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +79,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte COSMO Pharmaceuticals einen Börsenwert von 1,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at