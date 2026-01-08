COSMO Pharmaceuticals Aktie
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit COSMO Pharmaceuticals-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,529 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 798,35 CHF, da sich der Wert eines COSMO Pharmaceuticals-Papiers am 07.01.2026 auf 108,80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +79,83 Prozent.
Zuletzt verbuchte COSMO Pharmaceuticals einen Börsenwert von 1,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
