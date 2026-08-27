SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 84,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,848 COSMO Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 56,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 671,80 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,82 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von COSMO Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 994,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at