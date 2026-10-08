SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Das COSMO Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 69,80 CHF. Bei einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,327 COSMO Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 744,99 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 07.10.2026 auf 52,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 25,50 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für COSMO Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 914,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at