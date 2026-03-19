COSMO Pharmaceuticals Aktie

COSMO Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

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Performance unter der Lupe 19.03.2026 10:04:12

SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

COSMO Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der COSMO Pharmaceuticals-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 160,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62,500 COSMO Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Papiere wären am 18.03.2026 4 987,50 CHF wert, da der Schlussstand 79,80 CHF betrug. Mit einer Performance von -50,13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von COSMO Pharmaceuticals betrug jüngst 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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