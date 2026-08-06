SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in COSMO Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Das COSMO Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die COSMO Pharmaceuticals-Anteile bei 156,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,390 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (60,60 CHF), wäre das Investment nun 387,22 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 61,28 Prozent.

Am Markt war COSMO Pharmaceuticals jüngst 1,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at