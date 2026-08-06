COSMO Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936
|Rentabler COSMO Pharmaceuticals-Einstieg?
|
06.08.2026 10:03:55
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren
Das COSMO Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die COSMO Pharmaceuticals-Anteile bei 156,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,390 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (60,60 CHF), wäre das Investment nun 387,22 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 61,28 Prozent.
Am Markt war COSMO Pharmaceuticals jüngst 1,03 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
|
06.08.26
|SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.07.26
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Handel: SPI beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
23.07.26
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|65,90
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.