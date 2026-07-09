SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem COSMO Pharmaceuticals-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 159,70 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,626 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 65,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,70 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 59,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von COSMO Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at