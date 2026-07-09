COSMO Pharmaceuticals Aktie

COSMO Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJ68 / ISIN: NL0011832936

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 09.07.2026 10:03:25

SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen COSMO Pharmaceuticals-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem COSMO Pharmaceuticals-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 159,70 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,626 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 65,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,70 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 59,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von COSMO Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.

mehr Nachrichten