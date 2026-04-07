CPH Group Aktie

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WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714

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Profitables CPH Group-Investment? 07.04.2026 10:03:42

SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPH Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in CPH Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem CPH Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,110 CPH Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (55,20 CHF), wäre das Investment nun 116,45 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,45 Prozent.

CPH Group wurde am Markt mit 331,11 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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