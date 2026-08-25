CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
|Frühes Investment
|
25.08.2026 10:03:37
SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPH Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CPH Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46,97 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 212,893 CPH Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CPH Group-Anteile wären am 24.08.2026 12 773,56 CHF wert, da der Schlussstand 60,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +27,74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
CPH Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 356,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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